China-Europa-Güterzüge verzeichnen im Mai Rekordtransportvolumen

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Die Güterzugdienste zwischen China und Europa hätten im Mai das höchste monatliche Transportvolumen verzeichnet, so die China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway).

In diesem Monat stieg die Zahl der Güterzugdienste zwischen China und Europa im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14 Prozent auf 1.724 Fahrten, während der Gütertransport insgesamt etwa 186.000 20-Fuß-Äquivalenteinheiten (TEU) betrug, 13 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie AZERTAC unter Berufung auf Xinhua berichtete.

Das Unternehmen teilte mit, dass das Transportvolumen im Mai den höchsten Monatsrekord in der Geschichte des Unternehmens dargestellt habe.

Seit Anfang des Jahres hat China Railway den Aufbau eines modernen Eisenbahnlogistiksystems beschleunigt, den Gütertransport sorgfältig organisiert und die Gütertransportkapazität und Servicequalität des Eisenbahnsystems weiter verbessert.

Daten des Unternehmens zeigen auch, dass die Eisenbahnen des Landes im Mai 337 Millionen Tonnen an Gütern transportiert haben, 2,8 Prozent mehr als im Vorjahr.