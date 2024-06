Uefa verdonnert serbischen und albanischen Verband zu Geldstrafen

Baku, 20. Juni, AZERTAC

Die Europäische Fußball-Union Uefa hat den serbischen und den albanischen Verband mit Geldstrafen belegt. Jeweils 10.000 Euro müssen beide Verbände wegen »provokativer« Botschaften der Fans zahlen, dazu kommen jeweils noch Strafen für das Werfen von Gegenständen und weiteres unsportliches Verhalten der Fans.

Die albanischen Fans hatten während der 1:2-Niederlage gegen Italien am Samstag in Dortmund ein Transparent mit einer Karte ihres Landes gezeigt, auf der die Grenzen in das Gebiet der Nachbarländer hineinreichen. Serbische Fans hatten beim Vorrundenspiel gegen England in Gelsenkirchen eine Fahne mit den Umrissen des Kosovo unter den serbischen Nationalfarben und dem Slogan »Niemals aufgeben« hochgehalten.

Eine solch nationalistische Fahne hatte schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wiederholt für Ärger gesorgt. Die Republik Kosovo erklärte sich 2008 für unabhängig von Serbien. Eine Mehrheit aller Staaten erkennt diesen Status auch an. Viele Serben betrachten das Kosovo aber weiterhin als Teil ihres Landes.

Der serbische Verband muss zudem 4500 Euro Strafe zahlen, weil beim Vorrundenspiel zwischen Serbien und England in Gelsenkirchen Gegenstände von den Rängen geworfen worden waren. Auf Videos, die auf der Plattform X verbreitet wurden, waren durch die Luft fliegende Stühle, zerbrochene Glasflaschen und zahlreiche offenbar gewaltbereite Männer zu sehen. Sieben serbische Fans wurden von Polizisten in Gewahrsam genommen.

Die Uefa hat zudem eine weitere Untersuchung wegen möglicher Diskriminierung durch serbische Fans eingeleitet: Englische Medien hatten berichtet, dass beim Gruppenspiel der Briten in Gelsenkirchen gegen Serbien am Sonntag Affenlaute in Richtung englischer Spieler gemacht worden sein sollen. Der Fan sei beim 1:0 der Engländer in Gelsenkirchen nicht des Stadions verwiesen worden, obwohl Ordner und Polizei anwesend waren.

Der albanische Verband wurde mit einer weiteren Geldstrafe in Höhe von 27.375 Euro belegt, weil Fans während des Vorrundenspiels gegen Italien in Dortmund Fackeln und Feuerwerkskörper angezündet und mit Bierbechern geworfen hatten und ein Fan sogar aufs Spielfeld gerannt war.