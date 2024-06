Asien: Selenskyj besucht Philippinen

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist im Präsidentenpalast in Manila mit dem philippinischen Präsidenten Marcos Jr. zu bilateralen Gesprächen zusammengekommen.

Selenskyj kündigte an, sein Land werde noch in diesem Jahr eine Botschaft in Manila eröffnen. Er dankte Marcos für seine Unterstützung im Krieg.

Selenskyj reiste unmittelbar nach seiner Teilnahme an der Sicherheitskonferenz "Shangri-La Dialog" in Singapur nach Manila.