Chisinau: Deutscher Verteidigungsminister zu Besuch in Moldau eingetroffen

Baku, 31. März, AZERTAC

Deutschen Presseberichten zufolge ist Bundesverteidigungsminister Pistorius zu einem Besuch in der Republik Moldau eingetroffen.

In der Hauptstadt Chisinau wurde der SPD-Politiker mit militärischen Ehren begrüßt. Gemeinsam mit dem moldauischen Verteidigungsminister Nosatii besichtigt Pistorius unter anderem eine von Deutschland geförderte Kasernenanlage.

Die Regierung von Moldau will die Anbindung an die EU vorantreiben. Das Land hat seit zwei Jahren den Status als EU-Beitrittskandidat inne. Dies gilt insbesondere für die abtrünnige Region Transnistrien, die an die Ukraine grenzt.

Gestern hatte Pistorius die ukrainische Hafenstadt Odessa besucht und dabei weitere Waffenlieferungen angekündigt.