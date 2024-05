Chodschali: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva inspizieren nach Renovierung in 15 Mehrfamilienhäusern geschaffene Bedingungen AKTUALISIERT VIDEO

Chodschali, 28. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Arzu Aliyeva haben sich am Dienstag, dem 28. Mai mit den Bedingungen vertraut gemacht, die nach der Renovierung und dem Wiederaufbau in den 15 Mehrfamilienhäusern in der Stadt Chodschali geschaffen worden sind.

Der Sonderbeauftragte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan in der Stadt Khankendi und den Bezirken Aghdara und Chodschali, Elchin Yusubov, informierte den Präsidenten zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden der staatlichen Wohnungsbauagentur, Sadig Sadigov, über die abgeschlossenen Arbeiten.

Man teilte mit, dass die dreigeschossigen Gebäude auf einer Fläche von 3,34 Hektar 80 Wohnungen beherbergen, darunter Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Im Komplex wurden Spielplätze für Kinder und Sportgeräte eingerichtet. Darüber hinaus wurden Sportplätze gebaut.

Anschließend besichtigten das Staatsoberhaupt und die First Lady die im Komplex geschaffenen Bedingungen.