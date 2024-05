Fernsehturm und Friedensbrücke in Tiflis für Aserbaidschan in Lichtstrahlen Blau, Rot, Grün beleuchtet

Tbilissi, 29. Mai, AZERTAC

Anlässlich des Tags der Unabhängigkeit Aserbaidschans am 28. Mai wurden der Fernsehturm und die Friedensbrücke in der georgischen Stadt Tbilissi in den Farben der aserbaidschanischen Flagge angestrahlt, wie das georgische AZERTAC-Büro berichtete.

Der Fernsehturm Tiflis ist ein 274,5 Meter hoher Fernsehturm in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Er steht auf dem Berg Mtazminda am rechten Ufer der Kura. Am Fuß des Turms liegt ein Freizeitpark, der Mtatsminda Park.