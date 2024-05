Global ATM Summit und 28. Jahreshauptversammlung von CANSO finden in Baku statt

Baku, 30. Mai, AZERTAC

Führende Vertreter der Luftverkehrsbranche aus der ganzen Welt treffen sich im kommenden Monat in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku zum mit Spannung erwarteten Global ATM Summit und der 28. Jahreshauptversammlung, die von der Abteilung für Flugnavigation und Flugverkehrsmanagement (Azeraeronavigation Air Traffic Management Department, oder kurz AZANS) der Aserbaidschanischen Fluggesellschaft „Azerbaijan Airlines" (AZAL) organisiert werden.

Der diesjährige Gipfel mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit findet vom 11. bis 13. Juni statt und bietet Fachleuten aus der Branche eine einmalige Gelegenheit, sich zu treffen und die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich Flugverkehrsmanagement (ATM) zu diskutieren.

Es wird erwartet, dass am Gipfel rund 350 führende Vertreter der der Luftverkehrsbranche aus mehr als 100 Ländern teilnehmen werden.

Der Global ATM Summit ist eine bedeutende Plattform für Zusammenarbeit, Innovationen und Wissensaustausch und zieht Vertreter aus verschiedenen Bereichen der Branche an. Die Veranstaltung bietet ein umfassendes Programm mit Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträgen von renommierten Experten und Vordenkern.

Im Anschluss an den ATM-Gipfel findet die 28. Jahreshauptversammlung der CANSO für ihre Mitglieder statt.

"Wir freuen uns darauf, dass der Global ATM Summit bald in Baku stattfindet und Branchenführern eine Plattform geboten wird, auf der sie zusammenkommen und die Zukunft des Flugverkehrsmanagements gestalten können. Die Augen der Welt werden in diesem Jahr auf Baku gerichtet sein, wenn sich die führenden Politiker der Welt in der Stadt zur COP29 treffen. Der Klimawandel ist eines der dringendsten Probleme der Menschheit, und die Luftfahrt spielt eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der CO2-Emissionen. Da unser Netto-Null-Ziel für 2050 nur noch wenige Jahrzehnte entfernt ist, ist es zwingend erforderlich, dass der Erreichung dieses wichtigen Klimaziels für die Luftfahrt mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aus diesem Grund wird es das Kernthema des Global ATM Gipfels und der Jahreshauptversammlung der CANSO in Baku sein, die von AZANS ausgerichtet werden", sagte Simon Hocquard, Generaldirektor der CANSO. “Ich glaube, dass derartige Treffen, auf denen wir überlegen, wie wir in der gesamten Luftfahrtindustrie zusammenarbeiten können, um die Effizienz zu verbessern und regionale Herausforderungen und Chancen zu erkunden, von entscheidender Bedeutung sind“, so Simon Hocquard.

Der Global ATM Summit verspricht eine transformative Veranstaltung zu werden, die den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren der Luftfahrtindustrie fördert.

Das Gipfelprogramm wird von sachkundigen und professionellen Grundsatzreden führender Persönlichkeiten aus der gesamten Luftfahrtbranche geprägt sein, um den Weg der Luftfahrtbranche zu Netto-Null und Technologie als Wegbereiter für einen grüneren Himmel vorzugeben.

“Wir sind stolz darauf, dass unsere Hauptstadt Baku eine Plattform für wichtige Diskussionen über zukünftigen grünen Luftraum und digitale Technologien sein wird, die Netto-Null-Ziele für die Luftfahrt ermöglichen. Wir sind uns unserer Verantwortung für die Zukunft einer nachhaltigen Luftfahrt bewusst und freuen uns darauf, zur Schaffung einer großartigen Gelegenheit für eine globale Zusammenarbeit beizutragen“, sagte Farhan Guliyev, Direktor von AZANS.

Die AZANS ist die für die Flugdienste im aserbaidschanischen Luftraum zuständige Behörde. AZANS erfüllt konsequent die Anforderungen aller internationalen Luftfahrtorganisationen.

Derzeit verwaltet AZANS durchschnittlich 18.000 Transitflüge pro Monat im Luftraum Aserbaidschans, was seine Attraktivität für ausländische Fluggesellschaften unterstreicht.

CANSO – die Civil Air Navigation Services Organization – ist die globale Stimme des Luftraums und gestaltet unseren zukünftigen Himmel. Seine Mitglieder unterstützen über 90 % des weltweiten Flugverkehrs und umfassen Flugsicherungsdienstleister, Luftraumnutzer und -Betreiber, Hersteller und Zulieferer der Luftfahrtindustrie. CANSO bringt Branchenvertreter zusammen, um Erfahrungen und Innovationen auszutauschen, um das Flugverkehrsmanagement weltweit zu verbessern.