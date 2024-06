Mexiko: Weiterer Mord vor den Wahlen

Baku, 1. Juni, AZERTAC

In Mexiko ist kurz vor den Wahlen ein weiterer Lokalpolitiker ermordet worden.

Das Attentat auf den Kandidaten der Grünen geschah im Bundesstaat Puebla. Er wurde am helllichten Tag mit mehreren Schüssen niedergestreckt, als er aus seinem Fahrzeug stieg. Damit steigt die Zahl der seit Beginn des Wahlkampfs in Mexiko getöteten Kandidaten nach Angaben der Regierung auf 25. Nichtregierungsorganisationen gehen von mehr als 30 Morden aus.

In Mexiko wird morgen ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Zudem werden das Abgeordnetenhaus und der Senat neu besetzt, in neun Bundesstaaten die Gouverneure und in zahlreichen Kommunen die Lokalpolitiker gewählt. Insgesamt wird über rund 20.000 Posten abgestimmt. Es sind die größten Wahlen in der Geschichte des Landes.