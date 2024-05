Olympiakos Piräus gewinnt Titel in der Conference League

Baku, 30. Mai, AZERTAC

Als erster griechischer Fußballverein hat Olympiakos Piräus einen Europapokal gewonnen.

Die Mannschaft gewann am Abend das Endspiel der Conference League in Athen gegen AC Florenz mit 1:0. Das Tor erzielte Ayoub El Kaabi in der 116. Minute. Die Italiener hatten schon in der vorigen Saison das Finale der Conference League verloren.