Organisationskomitee für COP29 hält seine vierte Sitzung ab VIDEO

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Das Organisationskomitee der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien (COP29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen hat heute seine vierte Sitzung abgehalten.

Samir Nuriyev, Leiter des Präsidialamtes der Republik Aserbaidschan und Vorsitzender des Organisationskomitees, gab Informationen über die Fortschritte bei der Umsetzung des Aktionsplans für COP29 seit der letzten Sitzung.

Der Vorsitzende des Organisationskomitees sagte, dass Aserbaidschan unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev eine Führungsrolle im globalen Kampf gegen den Klimawandel zeige. Samir Nuriyev betonte zudem, dass die wichtigen Richtungen und Thesen, die Präsident Ilham Aliyev in seinen Reden und Interviews verkündete, als Grundlage für die Aktivitäten Aserbaidschans in Bezug auf COP29 dienen. Er unterstrich, dass die Erklärung von Präsident Ilham Aliyev, die Probleme kleiner Inselentwicklungsländer im Zusammenhang mit dem Klimawandel als eine der Prioritäten Aserbaidschans anzugehen, von der internationalen Gemeinschaft sehr geschätzt wird.

Samir Nuriyev sagte, dass das COP29-Team in den vergangenen Monaten zahlreiche fruchtbare Treffen und Konsultationen mit verschiedenen Verhandlungsgruppen abgehalten habe, um Transparenz und Inklusivität zu gewährleisten. Er fügte hinzu, dass Aserbaidschan auf eine globale Solidarität und einen Konsens über die besprochenen Themen hinarbeite.

In Bezug auf die heute begonnene Bonner Klimakonferenz sagte der Vorsitzende des Organisationskomitees, dass Aserbaidschan nun in die aktive Phase der COP29-Präsidentschaft eintritt und die öffentlichen Institutionen ihre Bemühungen verstärken sollten, um den Erfolg der COP29 sicherzustellen.

Samir Nuriyev fügte hinzu, dass auch die Zivilgesellschaft zu diesen Prozessen beiträgt, und betonte insbesondere die Unterstützungsbekundungen für Aserbaidschan als Gastgeber der COP29 von bis zu 130 afrikanischen Nichtregierungsorganisationen sowie einer Reihe von Nichtregierungsorganisationen, die am C7-Zivilgesellschaftsgipfel in Italien teilnehmen.

Der Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen und designierte COP29-Präsident Mukhtar Babayev sprach in seiner Rede bei der Sitzung Vorbereitungen für die COP29 an und informierte über die Bonner Klimakonferenz. Er erklärte, dass im Rahmen der Konferenz auch eine Reihe von Veranstaltungen zu Vision und Initiativen der COP29-Präsidentschaft Aserbaidschans geplant seien.

Außenminister Jeyhun Bayramov informierte über die Treffen und Konsultationen mit verschiedenen Ländern und Verhandlungsgruppen, die Agenda der COP29-Präsidentschaft sowie die auf der COP29 zu verabschiedenden Dokumente.

Der Präsident der staatlichen Ölgesellschaft (SOCAR), Rovschan Najaf, sprach über die grüne Agenda von SOCAR und die Reduzierung der Emissionen bei den Aktivitäten der Organisation.

Die Vorsitzende des staatlichen Ausschusses für Familien-, Frauen- und Kinderangelegenheiten, Bahar Muradova, sprach die Rolle der Frauen im Klimaschutz an.

Der Vorsitzende des staatlichen Zollausschusses, Schahin Baghirov, sprach über die Fragen der Zollvorschriften und die Einführung schnellerer Zollabfertigungsverfahren für Delegationen und ihre Fracht während der COP29.

Der Vorstandsvorsitzende der Staatlichen Agentur für Tourismus, Fuad Naghiyev, informierte über die Hotels und andere Unterkünfte, einschließlich der kürzlich eingeführten einheitlichen Online-Buchungsplattform.

Das Mitglied des aserbaidschanischen Parlaments, Konul Nurullayeva, sprach in ihrer Rede die auf parlamentarischer Ebene geleistete Arbeit im Zusammenhang mit der COP29 an und betonte besonders die parlamentarische Konferenz, die in Zusammenarbeit mit der Interparlamentarischen Union (IPU) abgehalten wird.

Die Vorsitzende des Sozialverbands “Frauen, Entwicklung, Zukunft“, Gulschan Akhundova, sprach über die Beiträge von Nichtregierungsorganisationen zur COP29.

Am Ende des Treffens wurden Aufgaben für die weitere Umsetzung des COP29-Aktionsplans zugewiesen.