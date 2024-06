Präsident Ilham Aliyev empfängt Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur VIDEO

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat den Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, zum Gespräch empfangen.

Die Seiten erinnerten während ihres Gesprächs gern an ihr vorheriges Treffen.

Sie besprachen die Vorbereitungen für die COP29 in Aserbaidschan und äußerten sich zufrieden über eine enge Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Internationalen Energieagentur. Man würdigte die Arbeiten, die an der Entwicklung grüner Energie in Aserbaidschan durchgeführt werden, sowie den Beitrag des Landes zur Energiesicherheit der Europäischen Union.

Bei dem Treffen wurden auch die Aussichten für eine weitere Zusammenarbeit erörtert.