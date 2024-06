Präsident Ilham Aliyev: Unser Wort ist so viel wert wie unsere Unterschrift

Baku, 4. Juni, AZERTAC

„Unser Wort ist so viel wert wie unsere Unterschrift“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungsveranstaltung der 29. Internationalen Fachmesse "Caspian Oil & Gas" und der 12. Internationalen Ausstellung für Energie und grüne Energie “Caspian Power“ im Rahmen der Baku Energie-Woche im Baku Expo Center.

„Alle Verträge, die in den letzten 30 Jahren unterzeichnet worden waren, wurden vollständig umgesetzt. Sie alle wurden durch das Parlament ratifiziert und dann in Kraft gesetzt. Es wurde also kein einziges Wort geändert. Und das ist ein Grund, warum wir jetzt eine weitere rasante Entwicklung in der Wirtschaft erleben.