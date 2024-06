Präsident Ilham Aliyev: Wir werden bis Ende 2027 zwei Gigawatt erneuerbare Energien erzeugen

Baku, 4. Juni, AZERTAC

„Wir werden sehen, dass unser Ziel, bis Ende 2027 über zwei Gigawatt erneuerbare Energien zu verfügen, absolut realistisch ist. Das ist erst der Anfang“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei der Eröffnungsveranstaltung der 29. Internationalen Fachmesse "Caspian Oil & Gas" und der 12. Internationalen Ausstellung für Energie und grüne Energie “Caspian Power“ im Rahmen der Baku Energie-Woche im Baku Expo Center.

„Übrigens verfügen wir in den befreiten Gebieten von Garabagh und Ost-Zangezur über ein riesiges Wasserkraftpotenzial, und seit der Befreiung jener Gebiete im November 2020 haben wir bereits Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 270 Megawatt eingeweiht. Innerhalb von drei bis fünf Jahren wird diese Zahl 500 Megawatt erreichen. Ein Gigawatt erneuerbare Energien wird uns also rund eine halbe Milliarde Kubikmeter Erdgas einsparen, was der Markt braucht und brauchen wird“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.