Schweiz: Regierung in Bern kündigt verstärkte Grenzkontrollen an

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Deutschen Presseberichten zufolge führt die Schweiz vorübergehend verstärkte Grenzkontrollen ein.

Das beschloss die Regierung in Bern. Zur Begründung wurde auf eine erhöhte Terrorbedrohung während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland verwiesen. Weiter hieß es, dasselbe solle während der Olympischen Sommerspiele

in Frankreich gelten. Die EM startet am 14. Juni, die Olympischen Spiele in Paris beginnen am 26. Juli. Der Schutz an den Grenzen werde bis September verschärft.

Auch in Italien soll es anlässlich des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Industrienationen im Juni in Apulien wieder Grenzkontrollen geben.