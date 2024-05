Baku, 28. Mai, AZERTAC

Direkt nach der Verkündung der Unabhängigkeitserklärung am 28. Mai 1918 wurde die erste demokratische und parlamentarische Republik in der muslimischen Welt - die Aserbaidschanische Demokratische Republik (ADR) gegründet. Diese Epoche war ein wichtiges Kapitel in der Geschichte des Landes.

Per Dekrete von Präsident Ilham Aliyev wurde das Jahr 2018 zum "Jahr der Demokratischen Republik Aserbaidschan“ erklärt, und der 100. Jahrestag der ADR wurde gefeiert. Jedes Jahr wird in Aserbaidschan der 28. Mai als Tag der Unabhängigkeit gefeiert. Das Land betrachtet sich als Rechtsnachfolger der ADR. Die Flagge und das Wappen Aserbaidschans entsprechen weitestgehend denen der Demokratischen Republik Aserbaidschan. Bereits vier Jahre feiert das aserbaidschanische Volk den Unabhängigkeitstag als siegreiche Nation. Die aserbaidschanische Flagge weht heute auch in allen von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten.

Die ADR hatte eine Fläche von etwa 114. 000 km², als sie gegründet wurde. Mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Demokratische Republik Aserbaidschan nicht nur der erste mehrheitlich muslimische Staat, der Frauen die gleichen politischen Rechte gab wie Männern, sondern einer der ersten Staaten weltweit.

Obwohl die Republik nur zwei Jahre lang bestand, konnte das mehrparteiliche aserbaidschanische Parlament und die Koalitionsregierungen große Fortschritte in den Bereichen Staatsaufbau, Erziehung, Armeegründung, Finanzen, Wirtschaftssysteme, internationale Anerkennung der ADR als Staat, diplomatische Beziehungen mit einer Anzahl von Staaten, das Schreiben einer Verfassung oder gleiche Rechte für alle erreichen.

Die Grenzen des Landes wurden festgelegt, die Flagge, Hymne und das Wappen Aserbaidschans wurden offiziell eingeführt. Die Muttersprache wurde zur Amtssprache erklärt. Man richtete besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Bildung und Kultur, sowie auf die Aufnahme der gegenseitigen Beziehungen zu fremden Staaten, verfolgte eine humanistische und friedliebende Politik. Einer der größten Verdienste der ADR war auch die Gründung der staatlichen Universität Baku, die die erste moderne Universität des Landes war. Außerdem wurden die Briefmarken von Aserbaidschan herausgebracht und die nationale Währung - Manat wurde in Umlauf gebracht.

Die ADR hatte diplomatische Beziehungen zu mehreren Staaten. Es wurden Verträge über Beziehungen abgeschlossen. 16 Staaten hatten ihre Vertretungen in Baku. Die aserbaidschanische Delegation nahm an den Friedensverhandlungen 1919 in Paris teil.

Im April 1920 wurde die ADR von Bolschewiken okkupiert. Das war eine der dramatischten Seiten in der Geschichte des Landes. Die Bolschewiken forderten die Auflösung des Parlaments und stellten eine bolschewistische Regierung auf. Auf diese Art und Weise wurde der Existenz der ADR ein Ende gesetzt. Jedoch erlangte Aserbaidschan im Jahre 1991 seine legitime Unabhängigkeit wieder, als die UdSSR zusammenbrach.

Der Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev hatte sehr große Verdienste um die Festigung und Erhaltung der Unabhängigkeit und Staatlichkeit. Unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev entwickelt sich Aserbaidschan heute dynamisch. In den Unabhängigkeitsjahren erzielte das Land sehr große Fortschritte in verschiedenen Bereichen. Nach 30 Jahren wurden die aserbaidschanischen Gebiete von der armenischen Besatzung befreit.

Durch den 44-tägigen Krieg im Jahr 2020 und die Anti-Terror-Maßnahmen im September 2023 wurden die territoriale Integrität und Souveränität der Republik Aserbaidschan vollständig wiederhergestellt. Heute führt Aserbaidschan - ganz auf eigene Faust - in Garabagh und Ost-Zangezur umfangreiche Bau- und Restaurierungsarbeiten, aber auch Räumung von mehr als 1,5 Millionen von Armenien “vererbten” Minen und Blindgängern durch.

Aserbaidschan genießt heute großen politischen Ruf in der internationalen Arena. Aserbaidschan richtet große Sport-und Kulturveranstaltungen aus. Die 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (COP-29) findet im November des laufenden Jahres in Aserbaidschan statt. Auf Initiative und unter Beteiligung des Landes wird in der Region eine Reihe von Energieprojekten von globaler Bedeutung verwirklicht. Aserbaidschan spielt eine wichtige Rolle in der europäischen Energiesicherheit und wird zu einem der internationalen Transportzentren der Welt.