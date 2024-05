Ukraine-Krieg: Belgien verspricht der Ukraine 30 F-16-Kampfjets zu

Baku, 28. Mai, AZERTAC

Belgien und die Ukraine haben eine bilaterale Sicherheitszusammenarbeit vereinbart. Ministerpräsident De Croo und Präsident Selenskyj unterzeichneten das Abkommen in Brüssel. Im Rahmen der Vereinbarung wird Belgien der Ukraine unter anderem 30 F-16-Kampfjets zur Verfügung stellen.

Die ersten Lieferungen soll es nach Angaben von Außenministerin Lahbib noch in diesem Jahr geben. Außerdem wurde eine Militärhilfe in Höhe von 977 Millionen Euro vereinbart. Ukrainische Piloten werden bereits für den Einsatz in den Kampfjets trainiert. Selenskyj wird auf dem Militärflugplatz Melsbroek mit Ausbildern sprechen.

Die niederländische Verteidigungsministerin Ollongren kündigte an, ihr Land werde der Ukraine Teile eines Patriot-Flugabwehrsystems liefern. Man wolle mit anderen Staaten sprechen, um die fehlenden Teile sowie Munition zu organisieren.