USA: Mindestens 22 Tote bei Wirbelstürmen in mehreren Bundesstaaten

Baku, 28. Mai, AZERTAC

Nach den heftigen Stürmen im Süden und mittleren Westen der USA ist die Zahl der Toten weiter gestiegen.

Wie US-Medien berichten, kamen mindestens 22 Menschen ums Leben. Im Bundesstaat Kentucky starben fünf Menschen, in Arkansas acht. Weitere Opfer gab es in Texas und Virginia. Die Stürme waren am Wochenende über die Bundesstaaten hinweggezogen. An vielen Stellen wurden auch Tornados gemeldet. Fast eine halbe Million Menschen war auch gestern noch ohne Strom.

Präsident Biden sprach allen Betroffenen sein Beileid aus und kündigte Unterstützung an.