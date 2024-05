USA und Japan kritisieren erneute Raketentests von Nordkorea

Baku, 30. Mai, AZERTAC

Nordkorea hat erneut Raketentests durchgeführt.

Mindestens zehn ballistische Flugkörper seien ostwärts in Richtung Japan abgefeuert worden und im Meer gelandet, teilte das südkoreanische Militär mit. Weitere Daten würden in Zusammenarbeit mit den USA und Japan ausgewertet. Der Generalstab in Seoul bezeichnete die Übung als "gezielte Provokation". Der japanische Ministerpräsident Kishida kritisierte, der Raketentest verstoße gegen UNO-Resolutionen. Nordkorea sind Tests von ballistischen Flugkörpern verboten, die je nach Bauart auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden können.

Nordkorea reagiert nach eigenen Angaben mit den Raketentests insbesondere auf die ausgebaute Militärkooperation zwischen den USA und Südkorea. In dieser Woche hatte Pjöngjang zudem versucht, einen Satelliten für militärische Zwecke in die Erdumlaufbahn zu bringen. Die Trägerrakete explodierte kurz nach dem Start.