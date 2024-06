Warum man jeden Tag Gurke essen sollte

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Es ist kein Geheimnis, dass in Gurken viel Wasser enthalten ist und sie somit sehr gesund für den menschlichen Körper sind. Was dieses grüne Gemüse sonst alles kann, weiß jedoch kaum jemand.

Tatsächlich ist den meisten Menschen nicht bewusst, welche Wirkung eine Gurke auf den Körper hat. Dabei ist dieses unscheinbare Gemüse ein wahres Superfood. Ein paar Gründe, warum dieses Gemüse so gesund ist, folgen. Zusammenfassend lässt sich kurz vorwegnehmen: Wir sind überzeugt davon, dass man jeden Tag Gurke essen sollte.

Gurken stecken voller Vitamin B, C und E und sind zudem reich an Mineralstoffen wie Kalzium, Zink, Magnesium und Kalium. Sie haben außerdem einen Wasseranteil von 97 Prozent und sind deswegen ein besonders kalorienarmes Gemüse, welches Sie perfekt als gesunden Snack für zwischendurch verzehren können.

Die Gurke ist ein Allrounder in der Küche. Nicht nur heimische Gerichte wie Gurkensalat können damit gezaubert werden, auch internationale Speisen wie etwa Gazpacho lassen sich damit zubereiten. Als Snack-Variante ganz zu schweigen, denn zwischendurch ist die grüne Stange bei Klein und Groß gleichermaßen beliebt. Wer also gerne das Gemüse isst, ist geschmacklich und gesundheitlich im Vorteil. Denn: Die Gurke ist reich an Vitamin B, C und E und außerdem befindet sich jede Menge Kalzium, Zink, Magnesium und Kalium darin. Welche Wirkung das Kürbisgewächs auf dich hat, wenn du täglich davon isst.

Der hohe Wasseranteil macht Kukumer zu einem echten Abnehm-Food. Die Flüssigkeit wirkt schnell sättigend und reguliert unseren Appetit. Außerdem kommt die Salatgurke gerade mal auf 16 Kalorien bei 100 Gramm – besser geht es kaum!

Wer täglich Gurke isst, tut auch etwas Gutes für seine Verdauung. Das Kürbisgewächs enthält viele Bitterstoffe, die den Magen-Darm-Trakt in Schwung bringen und einen regelmäßigen Stuhlgang fördern.

Die Gurke wirkt neutralisierend auf unangenehme Gerüche. So kann Mundgeruch den Garaus gemacht und neuen vorgebeugt werden.

Auch als Beauty-Produkt kann eine Gurke überzeugen. Die enthaltene Kieselerde zum Beispiel hilft beim schnellen und starken Wachstum von Nägel und Haaren.

Außerdem: Wer unter Mundgeruch leidet, kann ein Stück Gurke etwa eine Minute lang kauen und so die übel riechenden Bakterien verringern.

Wer also gerne Gurke isst, wird sich freuen und sollte zukünftig ruhig ohne Bedenken täglich zu einer Gurke greifen.