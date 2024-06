Aserbaidschanische Parlamentssprecherin besucht Siegesdenkmal in Minsk

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Im Rahmen ihres offiziellen Besuchs in Belarus eine aserbaidschanische Parlamentsdelegation um die Sprecherin der Milli Mejlis (Nationalversammlung), Sahiba Gafarova, am Montag das Siegesdenkmal in Minsk besucht.

Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova legte einen Kranz vor dem Denkmal nieder.

Anschließend wurden die Nationalhymnen von Aserbaidschan und Belarus intoniert.