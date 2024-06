Präsident Ilham Aliyev trifft Groß-Scheich und Groß-Imam der Al-Azhar-Moschee in Kairo Ahmad Mohammad al Tayyeb AKTUALISIERT VIDEO

Kairo, 8. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat sich am Samstag; dem 8. Juni mit dem Groß-Scheich und Groß-Imam der Al-Azhar-Moschee, Ahmad Mohammad al Tayyeb, getroffen.

Während des Treffens erinnerte Präsident Ilham Aliyev an seinen zweiten Besuch in der al-Azhar und äußerte sich zufrieden darüber, im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Ägypten erneut hier zu sein und sich mit dem Groß-Scheich und Groß-Imam der Al-Azhar-Moschee in Kairo, Ahmad Mohammad al Tayyeb, zu treffen.

Der aserbaidschanische Staatschef sagte, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ägypten auf einem sehr guten Niveau seien. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass es historische Beziehungen zwischen den beiden Ländern bestehen. Er betonte, dass Aserbaidschan in seiner Außenpolitik einen großen Wert auf die Entwicklung der Beziehungen zu den arabischen Staaten eine legt.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass in Aserbaidschan wichtige Ereignisse im Zusammenhang mit der Entwicklung des Dialogs zwischen Religionen, Kulturen und Zivilisationen stattgefunden haben, und unser Land seinen Beitrag zum interreligiösen Dialog geleistet hat, und lud Ahmad Mohammad al Tayyeb zu einem Besuch in Aserbaidschan ein.

Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass Aserbaidschan dieses Jahr Gastgeber der COP29 sein wird. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass Aserbaidschan und Al-Azhar die Initiative ergriffen haben, das nächste Treffen religiöser Führer im Rahmen der COP29 abzuhalten.

Das Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass die aserbaidschanischen Gebiete fast dreißig Jahre lang besetzt gehalten worden waren, und wies darauf hin, dass während der Besatzung materielle und kulturelle Denkmäler der islamischen Religion Aserbaidschans, darunter 65 von 67 Moscheen, vollständig zerstört wurden. Präsident Ilham Aliyev betonte mit Bedauern, dass es unmöglich war, diesen Konflikt mit politischen Mitteln zu lösen, und sagte, dass Aserbaidschan sein Recht auf Selbstverteidigung genutzt, die Besatzung beendet und seine territoriale Integrität und Souveränität vollständig wiederhergestellt hatte. Das Staatsoberhaupt sagte, dass Maßnahmen zur Wiederherstellung der Moscheen und des islamischen Erbes in den befreiten Gebieten eingeleitet worden sind, und fünf Moscheen bereits restauriert worden sind. Präsident Ilham Aliyev betonte, dass Aserbaidschan zur islamischen Solidarität beiträgt und seine Bemühungen in dieser Richtung gemeinsam mit muslimischen Bruderländern fortsetzt.

Der Präsident Aserbaidschans sprach die Bedeutung der Erklärung der Stadt Schuscha zur Hauptstadt der islamischen Kultur und die in diesem Zusammenhang stattfindenden Veranstaltungen in Schuscha an. Das Staatsoberhaupt sagte auch, dass 16 der 17 Moscheen, die einst in Schuscha existierten, während der Besatzung vollständig zerstört wurden.

Ahmad Mohammad al Tayyeb dankte Präsident Ilham Aliyev für seinen Besuch und sagte, dass die Beziehungen zwischen Ägypten und Aserbaidschan auf einem sehr guten Niveau seien. Er zeigte sich damit zufrieden, dass Aserbaidschan seine territoriale Integrität und Souveränität vollständig gewährleistet hatte. Ahmad Mohammad al Tayyeb bedankte sich für die Einladung zur COP29 und sagte, dass er gerne an dieser Veranstaltung teilnehmen wird.

Der Großimam der Al-Azhar-Moschee erinnerte an das in Baku stattgefundene II. Gipfeltreffen der Religionsführer der Welt und dankte Präsident Ilham Aliyev persönlich für seinen Beitrag zur islamischen Solidarität Aserbaidschans und wies darauf hin, dass gemeinsam daran gearbeitet wird, im Rahmen der COP29 ein Treffen der Religionsführer abzuhalten.

Er betonte, dass Al-Azhar bereit sei, den Unterricht der arabischen Sprache in Aserbaidschan zu unterstützen, und verwies darauf, dass auch aserbaidschanische Studenten an der Al-Azhar studieren.

Präsident Ilham Aliyev drückte seine Dankbarkeit für die Absicht aus, den Unterricht der arabischen Sprache in unserem Land zu unterstützen, und hob hervor, dass in Aserbaidschan historisch gesehen große Aufmerksamkeit auf das Studium und den Unterricht der arabischen Sprache und der islamischen Kultur geschenkt wird. Es gibt eine Fakultät für Orientalistik an der Staatlichen Universität Baku und ein Institut für Orientalistik an der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.

Anschließend wurden Souvenirs überreicht.