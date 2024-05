Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Präsentation des Projekts “Crescent Bay“ teil und weihen Einkaufszentrum "Crescent Mall“ ein AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben an der Präsentation des Projekts “Crescent Bay“ teilgenommen und das Einkaufszentrum “Crescent Mall“ eingeweiht.

Eltschin Gadimov, CEO von Pasha Property Management, informierte Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über das Crescent Bay-Projekt.

Anschließend nahmen das Staatsoberhaupt und die First Lady an der Eröffnungszeremonie des Einkaufszentrums “Crescent Mall“ teil. Yaman Sahin, CEO der Pasha Malls Group, gab ihnen Informationen über die Bedingungen und Einrichtungen, die im Shopping-Center geschaffen wurden.

Das Einkaufszentrum “Crescent Mall“ vereint Tradition und Innovation und zeigt Bakus moderne und dynamische Entwicklung. Das Zentrum mit einer Fläche von 115.000 Quadratmetern bietet eine Vielzahl von Einkaufs-, und Unterhaltungsmöglichkeiten an und besteht aus einem fünfstöckigen Gebäude mit moderner Technologie, einem dreistöckigen Parkplatz mit 1.193 Stellplätzen, den Außenterrassen und Restaurants. Außerdem wird in dieser Großraumverkaufsstelle zum ersten Mal in Aserbaidschan eine Wasserorgel funktionieren.

Crescent Mall verfügt über 107 Geschäfte, die Mode, Gastronomie, Gesundheit, Kinderunterhaltung und mehr anbieten. Das Einkaufszentrum wird rund 2.400 Mitarbeiter beschäftigen. Darüber hinaus bietet das Shopping-Center “Crescent Mall“ eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter ein Spa, Beauty- und Fitnesscenter.

Das mit den neuesten Technologien gebaute Einkaufszentrum verfügt über einen durch KI-gestützten Service für Bereitstellung von Informationen. Dieser Leitfaden bietet detaillierte Informationen über die verschiedenen im Einkaufszentrum tätigen Marken, gibt Wegbeschreibungen und beantwortet Fragen zu den verfügbaren Dienstleistungen. Ziel dieses Dienstes ist es, den Besuchern eine einfachere Navigation im gesamten Einkaufszentrum zu ermöglichen. Der KI-Guide ist in der Lage, schriftliche Informationen in 140 Sprachen und gesprochene Informationen auf Aserbaidschanisch, Englisch und Russisch bereitzustellen.

Die Implementierung künstlicher Intelligenz im Einkaufszentrum verbindet moderne globale Trends mit historischen und kulturellen Werten. Passend zu diesem Thema begrüßt ein Roboter namens “Leyli“ die Besucher am Eingang. Der KI-Informationsführer Leyli symbolisiert Weisheit und Schönheit, inspiriert von der Figur Leyli aus dem berühmten Gedicht “Leyli und Majnun“ des großen aserbaidschanischen Dichters Nizami Ganjavi.