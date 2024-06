Schwaches Erdbeben in Venezuela

Baku, 10. Juni, AZERTAC

Ein Beben der Stärke 3.2 ereignete sich in der Nähe von San Cristóbal (Municipio San Cristóbal, Tachira) in Venezuela, wie der Geologische Dienst von Kolumbien (SGC) berichtete. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Sonntag, dem 9. Juni 2024, spät abends um 22:04 Lokalzeit in einer sehr geringen Tiefe von 2 km unter dem Epizentrum.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.