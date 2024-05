USA: 15 Tote bei Wirbelstürmen in Texas, Arkansas, Oklahoma und Kentucky

Baku, 27. Mai, AZERTAC

In den USA sind bei Wirbelstürmen nach neuesten Angaben mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Behörden mitteilten, starben sieben Menschen allein im texanischen Bezirk Cooke County. Weitere Opfer gab es in den Bundesstaaten Arkansas, Oklahoma und Kentucky. Häuser und Stromleitungen wurden schwer beschädigt, Lastwagen stürzten um. Nach einem Bericht des US-Fernsehsenders CNN hatten am Abend in der Region fast eine halbe Million Menschen keinen Strom. Erst vor wenigen Tagen waren in Iowa fünf Menschen bei Tornados umgekommen.