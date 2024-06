Aserbaidschan und Ägypten unterzeichnen mehrere Dokumente  AKTUALISIERT VIDEO

Kairo, 8. Juni, AZERTAC

Nach dem Treffen im erweiterten Format wurden mit Teilnahme der Präsidenten von Aserbaidschan und Ägypten Ilham Aliyev und Abdel Fattah Al-Sisi in Kairo eine Reihe von Dokumenten zwischen den beiden Ländern unterzeichnet, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Der ägyptische Außenminister Sameh Hassan Shoukry und der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov unterzeichneten ein “Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit in den Bereichen Jugend und Sport zwischen dem Ministerium für Jugend und Sport der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Jugend und Sport der Arabischen Republik Ägypten“ sowie ein “Memorandum of Understanding über die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der Exekutive der Stadt Baku der Republik Aserbaidschan und dem Gouvernement Kairo der Arabischen Republik Ägypten“.

Der ägyptische Außenminister Sameh Hassan Shoukry und der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov unterzeichneten ein “Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit in den Bereichen Elektrizität und erneuerbare Energie zwischen dem Energieministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Elektrizität und erneuerbare Energie der Arabischen Republik Ägypten“.

Der ägyptische Außenminister Sameh Hassan Shoukry und der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov unterzeichneten den „Gemeinsamen Aktionsplan für 2024–2025 zwischen der Agentur für Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und der Generalbehörde für Investitionen und Freihandelszonen (GAFI) der Arabischen Republik Ägypten“.

Der ägyptische Minister für Erdöl und Mineralressourcen Tarek Ahmed el Molla und der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov unterzeichneten ein “Absichtsprotokoll zur Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Erdöl und Mineralressourcen der Arabischen Republik Ägypten“.

Die ägyptische Ministerin für internationale Zusammenarbeit Rania al-Mashat und der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov unterzeichneten ein “Memorandum of Understanding über den Erfahrungsaustausch zwischen dem Wirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für internationale Zusammenarbeit der Arabischen Republik Ägypten“.

Der ägyptische Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, Amr Talaat, und der aserbaidschanische Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Raschad Nabiyev, unterzeichneten eine “Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien zwischen dem Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie der Arabischen Republik Ägypten“.