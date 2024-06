Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat den Minister für Energie und natürliche Ressourcen der Republik Türkei Alparslan Bayraktar zum Gespräch empfangen.

Während des Treffens haben die Seiten die Bedeutung der 29. Internationalen Fachmesse "Caspian Oil & Gas" und der 12. Internationalen Ausstellung für Energie und grüne Energie “Caspian Power“ angesprochen, die im Rahmen der Baku Energie-Woche im Baku Expo Center stattfinden.

Das Staatsoberhaupt erinnerte an die Unterzeichnung des Abkommens über das Gasfeld Schah Denis am 4. Juni 1996 und betonte, dass es von großer Bedeutung sei, dass an diesem Tag mehrere Verträge zwischen der staatlichen Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan (SOCAR) und der türkischen BOTAŞ-Gesellschaft im Bereich der Erdgasversorgung, des Transports und des Transits unterzeichnet wurden.

Alparslan Bayraktar hob groß angelegte Projekte und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei unter der Führung der Präsidenten der beiden Länder hervor. Er betonte besonders den Energiesektor und verwies auf die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Turkish Petroleum Corporation (TPAO), BOTAŞ und SOCAR sowohl für den Binnenmarkt als auch für die industrielle Entwicklung der Türkei. Der Minister bezeichnete SOCAR als wichtigen Investor in der Türkei und würdigte seine Aktivitäten im Bruderland. Er sprach auch die Rolle Aserbaidschans in der Energiesicherheit Europas an.

Alparslan Bayraktar lobte die bedeutende Entwicklung Aserbaidschans unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev, insbesondere im Energiesektor, einschließlich erneuerbarer Energien. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in diesem Bereich weiter ausgebaut wird.

Der türkische Gast sprach die Bedeutung der Unterzeichnung des Memorandums of Understanding im vergangenen Jahr in Nachitschewan über die Zusammenarbeit bei der Übertragung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Aserbaidschan und der Türkei sowie die Grundsteinlegung für die Gaspipeline Igdir-Nachitschewan Mit Teilnahme der Präsidenten Aserbaidschans und der Türkei an. Er hat seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass dieses Projekt im Jahr 2024 abgeschlossen sein wird.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich für den Brief des türkischen Präsidenten bezüglich der heutigen Veranstaltung.

Präsident Ilham Aliyev stellte mit Freude fest, dass kurz nach der Grundsteinlegung für die Gaspipeline Igdir-Nachitschewan die Pipeline in Nachitschewan fertig sein wird. Das Staatsoberhaupt sagte, dass es sich bei diesem Projekt um ein sehr wichtiges Projekt im Hinblick auf die Stromerzeugung und Erdgasversorgung von Nachitschewan handelt.

Der aserbaidschanische Präsident hob hervor, dass unsere Zusammenarbeit im Energiebereich eine breite Agenda hat, und wies darauf hin, dass diese Agenda Erdgas, Öl, erneuerbare Energien, Zusammenarbeit von Turkish Petrol mit SOCAR in anderen Ländern und anderen Bereichen umfasst.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass zwischen den beiden Bruderländern große Projekte im Energiebereich umgesetzt werden, und wies darauf hin, dass sich die Einigkeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei sowohl im Energiesektor als auch in allen Bereichen zeigen.

Präsident Ilham Aliyev betonte die Bedeutung des Exports von aserbaidschanischem Erdgas aus dem türkischen Hoheitsgebiet in acht Länder und zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit in diesem Bereich auch weiterhin ausgebaut wird.