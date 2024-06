Präsidenten von Aserbaidschan und Ägypten treffen sich in erweitertem Format  AKTUALISIERT VIDEO

Kairo, 8. Juni, AZERTAC

Am Samstag, dem 8. Juni haben sich der zu einem Staatsbesuch in Ägypten weilende Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah Al-Sisi, in Kairo in erweitertem Format getroffen.

Die Seiten äußerten sich zufrieden über das Niveau der bilateralen politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ägypten. Sie schätzten die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen, insbesondere im Rahmen der Bewegung der Blockfreien Staaten und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, sehr. Die Bedeutung der ägyptischen Präsidentschaft der COP27 und der aserbaidschanischen Präsidentschaft der COP29 wurde hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit und dem Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Ländern in diesem Bereich lag.

Die Seiten unterstrichen die Bedeutung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs, da Ägypten in diesem Jahr und Aserbaidschan im Jahr 2026 über das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-HABITAT) das World Urban Forum (WUF) ausrichten wird.

Bei dem Treffen wurde auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Bau, Industrie, Pharmazie, Transport und anderen Sektoren zwischen den beiden Ländern erörtert. Zudem wurde betont, dass die nächste Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission in Ägypten stattfinden wird. Der Besuch der Wirtschaftsdelegation Aserbaidschans in Ägypten und die laufende Prüfung von Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren wurden angesprochen.

Die Diskussionen drehten sich um die Erhöhung der Kapazität der Eisenbahnlinie Baku-Tiflis-Kars, die erfolgreiche Ausweitung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen Ägyptens mit zentralasiatischen Ländern, die diese Linie über den türkischen Hafen Mersin nutzen. Die Seiten tauschten auch Meinungen über den Nord-Süd-Verkehrskorridor und die diesbezügliche Zusammenarbeit aus.

Während des Treffens stellte der ägyptische Präsident fest, dass Ägypten den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan unterstützt. Präsident Abdel Fattah Al-Sisi lobte die Rückgabe von vier Dörfern an Aserbaidschan durch Verhandlungen und die Fortschritte bei der Delimitation und Demarkierung der Grenzen zwischen den beiden Ländern.

Abdel Fattah Al-Sisi wies darauf hin, dass die ägyptischen Unternehmen daran interessiert seien, an den Restaurierungs- und Bauarbeiten in den befreiten Gebieten Aserbaidschans teilzunehmen.