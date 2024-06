Präsidenten von Aserbaidschan und Ägypten treffen sich unter vier Augen in Kairo VIDEO

Kairo, 8. Juni, AZERTAC

Am Samstag, dem 8. Juni haben sich der zu einem Staatsbesuch in Ägypten weilende Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und der Präsident der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah Al-Sisi, in Kairo unter vier Augen getroffen.