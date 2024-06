Pressemitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Mittwoch, dem 5. Juni mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, telefoniert.

Präsident Ilham Aliyev sprach beim Telefonat die Bedeutung der Grundsteinlegung für die Solarkraftwerke Neftchala und Bilasuvar sowie das Windkraftwerk Abscheron-Garadagh unter Beteiligung des Unternehmens Masdar der Vereinigten Arabischen Emirate am 4. Juni an und lobte die bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in diesem Bereich.

Während des Telefonats betonten die Präsidenten die dynamische Entwicklung der freundschaftlichen, brüderlichen und strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinigten Arabischen Emiraten in allen Bereichen.

Die Seiten schätzten die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen der COP28-Präsidentschaft der VAE und der COP29-Präsidentschaft Aserbaidschans sehr. Präsident Ilham Aliyev lud Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan zu einem Besuch nach Aserbaidschan ein, um an der COP29 teilzunehmen.

Das Staatsoberhaupt dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten für ihren finanziellen Beitrag zur Lösung des Minenproblems in Aserbaidschan und für ihre Absicht, die humanitären Bauprojekte in der Region Garabagh und Ost-Zangezur in Aserbaidschan zu unterstützen.

Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan bekräftigte, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern von Freundschaft, Brüderlichkeit und strategischer Partnerschaft geprägt sind.

Im Laufe des Telefongesprächs tauschten die Staatsoberhäupter ihre Meinungen über die Aussichten für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen aus.