USA: Vogelgrippevirus in Rindfleisch nachgewiesen

Baku, 25. Mai, AZERTAC

In den USA ist das Vogelgrippevirus zum ersten Mal in Rindfleisch nachgewiesen worden. Schon zuvor waren Reste des H5N1-Virus in Milchproben aus US-Supermärkten entdeckt worden. Seit Ende März gibt es Infektionsmeldungen-Meldungen aus Viehbetrieben in den USA, auch zwei Menschen haben sich bereits angesteckt. Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich bislang gelassen.

Das US-Landwirtschaftsministerium teilte nun mit, das Virus sei bei einer Routinekontrolle in einem fleischverarbeitenden Betrieb entdeckt worden, jedoch nur im Fleisch einer Kuh. Das Fleisch sei nicht in den Handel gelangt. Das Landwirtschaftsministerium wies vorsorglich darauf hin, dass das Vogelgrippevirus durch Erhitzen abgetötet wird. Die Vogelgrippe wurde in den USA in neun Bundesstaaten bereits in lebenden Milchkühen nachgewiesen. Die Entdeckung im Rindfleisch selbst ist jedoch neu.