Une triathlète azerbaïdjanaise décroche l’argent à la Coupe d’Afrique de triathlon

Bakou, 31 mai, AZERTAC

La triathlète azerbaïdjanaise Ksenia Levkovskaïa a décroché la médaille d’argent à la Coupe d’Afrique de triathlon tenue en Tunisie.

Ksenia Levkovskaïa a terminé une distance de 750 m de nage en 9 minutes et 46 secondes. Puis elle a parcouru les 20 km de vélo en 29 minutes et 16 secondes. Au terme de 5 km de course à pied, la triathlète azerbaïdjanaise a montré un résultat de 18 minutes et 11 secondes.

Ksenia Levkovskaïa a pris la deuxième place avec la performance de 58 minutes et 1 seconde.