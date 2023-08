Aserbaidschanischer Roter Halbmond schickt humanitäre Hilfe für in Karabach lebende Einwohner armenischer Herkunft VIDEO

Baku, 29. August, AZERTAC

„Der Aserbaidschanische Rote Halbmond hat einen humanitären Hilfskonvoi mit 40 Tonnen Mehlprodukten für die in Karabach lebenden Bewohner armenischer Herkunft geschickt“, teilte Novruz Aslan, Präsident des Aserbaidschanischen Roten Halbmonds, lokalen Journalisten mit.

„Die Vertreter der Aserbaidschanischen Rothalbmondgesellschaft, einschließlich unserer Freiwilligen, werden sich in Richtung der Straße Agdam-Khankendi bewegen. Wir hoffen, dass dieser Schritt von den in Khankendi lebenden Armeniern und der internationalen Gemeinschaft positiv aufgenommen wird. Falls es uns gelingt, den Evaluierungsprozess in Zukunft durchzuführen, können wir ihnen in Zukunft auch andere benötigte Güter liefern“, sagte er.