Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Usbekistan verbindet wahre Freundschaft und Brüderlichkeit

Baku, 1. September, AZERTAC

„Aserbaidschan und Usbekistan verbindet wahre Freundschaft und Brüderlichkeit. Wir freuen uns, dass sich unsere bilateralen Beziehungen und unsere strategische Partnerschaft, die auf so soliden Grundlagen basieren, von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und mit konkreten Inhalten bereichert werden“, schrieb der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seinem Glückwunschschreiben, dass anlässlich des Unabhängigkeitstages dem usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev schickte.

„In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes übermittle ich Ihnen und Ihrem Volk meine aufrichtigsten Glückwünsche und guten Wünsche anlässlich des Nationalfeiertags der Bruderrepublik Usbekistan – dem Unabhängigkeitstag.

Usbekistan schreitet heute unter Ihrer Führung selbstbewusst auf dem Weg der sozioökonomischen Entwicklung voran und hält an den Traditionen und Prinzipien der Staatlichkeit fest. Wir freuen uns besonders über die wichtigen Errungenschaften Ihres Landes, den Ruf, den es in der internationalen Welt erworben hat. Ihre aktive Rolle und Position zu in der Region verlaufenden Prozessen ermöglichen es Usbekistan, Treffen und Gipfeltreffen der renommiertesten internationalen Organisationen auf hohem Niveau auszurichten.

Der offene und aktive politische Dialog zwischen uns, unsere gegenseitigen Besuche auf hoher Ebene, regelmäßige Treffen, zahlreiche unterzeichnete Dokumente, erfolgreiche gemeinsame Projekte, einschließlich der Aktivitäten der Regierungskommission, schaffen Bedingungen und solide Grundlagen für eine dynamische Entwicklung unserer Zusammenarbeit und spielen eine wichtige Rolle für die Festlegung neuer Partnerschaftsrichtungen.

Ihr Staatsbesuch in Aserbaidschan hat vor einigen Tagen eine neue Seite in der Geschichte der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Usbekistan aufgeschlagen und der umfassenden Entwicklung unserer strategischen Partnerschaft einen starken Impuls gegeben.

Ich bin mir sicher, dass wir Anstrengungen unternehmen werden, um unsere zwischenstaatlichen Beziehungen weiter zu stärken, die vorrangigen Bereiche unserer Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und unsere erfolgreichen gemeinsamen Aktivitäten in internationalen Organisationen, insbesondere in der Organisation Türkischer Staaten, fortzusetzen und auszubauen“, hieß es im Glückwunschschreiben.