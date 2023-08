Weitere 52 Einwohner von Latschin kehren an ihren Heimatort zurück VIDEO

Baku, 29. August, AZERTAC

Die Befreiung der aserbaidschanischen Gebiete von der armenischen Besatzung durch unsere siegreiche aserbaidschanische Armee, die nach der Befreiung hier durchgeführten groß angelegten Wiederaufbauarbeiten haben ehemaligen Binnenvertriebenen es ermöglicht, in Etappen in ihre Heimatländer zurückzukehren.

AZERTAC zufolge wurde eine weitere Gruppe von Bewohnern des Bezirks Latschin bestehend aus 13 Familien (52 Personen) aus dem Wohnkomplex Gobu Park 3 im Stadtteil Garadag in Baku in die Stadt Latschin geschickt.

Die in der Stadt Latschin umgesiedelten Familien werden in den Häusern untergebracht, in denen sie einst lebten und die nach dem Ende der Besatzung auf Anweisung des Staatsoberhauptes restauriert oder neu aufgebaut wurden.

So wurden bisher 247 Familien (956 Personen) in die Stadt Latschin umgesiedelt.