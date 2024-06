Baku Energie-Forum startet in Baku

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Das 29. Baku Energie-Forum, eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Energiesektor der Kaspischen Region, hat im Rahmen der Baku Energie-Woche seine Arbeit begonnen.

Mehr als 600 Delegierte aus Aserbaidschan, Algerien, Australien, Belgien, Bulgarien, China, der Tschechisachen Republik, Finnland, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, dem Irak, Italien, Japan, Kasachstan, Norwegen, Katar, Rumänien, der Russischen Föderation, Saudi-Arabien, Slowenien, der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten am Forum teil. In diesem Jahr wird es im Rahmen des Programms des Forums eine Rekordzahl von 81 Rednern geben.

Auf der Tagesordnung des Forums stehen Energiefragen, die sowohl für Aserbaidschan als auch für die gesamte Kaspische Region von entscheidender Bedeutung sind. Die Hauptthemen des Forumsprogramms sind Energiesicherheit, Energiewende sowie die Diskussion und Finanzierung von Projekten für grüne Energie. Bei der Veranstaltung werden Themen wie “Internationale Zusammenarbeit für Energiesicherheit und Nachhaltigkeit“, “Energiesicherheit 2.0“, “Möglichkeiten zur Exploration und Förderung in der Kaspischen Region“, “Erneuerbare Energien: Potenzial für grüne Energie in der Kaspischen Region“, “Neue Technologien und Digitalisierung“, “Gasdialog: Gasversorgung und deren Rolle während der Energiekrise“, “Ölströme: Querlogistik und Infrastrukturentwicklung in Aserbaidschan“ und “Rolle des Humankapitals bei einer erfolgreichen Energiewende“ diskutiert.

Am Vorabend der COP29 wurde dem Programm des Baku Energie-Forums auch eine Sondersitzung zum Thema “Stärkung und Beschleunigung der grünen Wende: Strategien für die COP29 und für eine grüne Welt“ hinzugefügt. Sondergäste aus anderen Ländern wurden eingeladen, als Redner an der Sitzung teilzunehmen. Minister aus Algerien, Bahrain, Großbritannien, Ungarn, dem Irak und Slowenien sowie die Leiter der Europäischen Kommission, des Forums Gas exportierender Länder (GECF), der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) und anderer internationaler Organisationen werden bei den Sitzungen sprechen.

Im Rahmen der Veranstaltungen des Baku Energie-Forums finden bilaterale Geschäftstreffen (B2B, B2G) statt. Dabei haben Vertreter lokaler und ausländischer Unternehmen die Möglichkeit, persönliche Gespräche über mögliche Kooperationen und zukünftige Partnerschaften zu führen.

Das Energieministerium der Republik Aserbaidschan unterstützt die Veranstaltungen im Rahmen der Baku Energie-Woche und die staatliche Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan (SOCAR) tritt als Hauptpartner aus.

Organisatoren der Veranstaltung sind die Unternehmen “Iteca Caspian“ und “Caspian Event Organizers“ sowie ihre internationalen Partner “ICA Events“ und “Caspian Event Management FZ-LLC“.

Die Baku Energie-Woche ist eine Plattform, auf der aktuelle Themen im Energiesektor diskutiert werden und wichtige Parteien der Energiebranche zusammenkommen. Diese Veranstaltung bringt internationale Vertreter und Organisationen zusammen, um über Energiesicherheit, Energieerzeugung und andere wichtige globale Themen zu diskutieren. Seit 29 Jahren bringt das Forum die wichtigsten Akteure und Führungskräfte des Bereichs zusammen und bietet Unterstützung beim Aufbau neuer Kooperationen im Energiebereich, beim Erfahrungsaustausch und bei der Festlegung neuer Entwicklungsrichtungen.

Das Baku Energie-Forum, das im Laufe der Jahre einen entscheidenden Beitrag zum Fortschritt der Branche geleistet hat, spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des Austauschs von Spitzenkompetenz und innovativen Ideen in Aserbaidschan. Die Foren befassen sich mit verschiedenen Themen und zeigen nicht nur die vorherrschenden Herausforderungen auf, sondern bieten auch Lösungen zu deren Bewältigung. Darüber hinaus dient das Forum als Katalysator für den Ausbau von Netzwerken, die Förderung von Partnerschaften und die Entwicklung neuer Wege zur Zusammenarbeit im Energiesektor.