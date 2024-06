Chinas erstes großes Kreuzfahrtschiff aus eigener Produktion empfängt mehr als 150.000 Touristen

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Chinas erstes großes Kreuzfahrtschiff aus inländischer Produktion, die Adora Magic City, hat nach Angaben der Betreiber Stand Freitag 37 Fahrten absolviert und mehr als 150.000 Touristen empfangen.

Das Schiff lief Anfang des Jahres zu seiner Jungfernfahrt aus und wurde immer beliebter bei den Touristen.

Im Vorfeld des diesjährigen Drachenbootfestes nahm das Schiff fast 4.000 Fahrgäste auf, kurz nachdem es am Freitag am Shanghai Wusongkou International Cruise Terminal angelegt hatte.

Das 323,6 Meter lange Kreuzfahrtschiff hat ein Bruttogewicht von 135.500 Tonnen und kann bis zu 5.246 Passagiere in 2.125 Gästezimmern unterbringen.

Die Kreuzfahrtindustrie mit ihrer langen Industriekette und einem hohen Grad an Internationalisierung wird in China oft als "die goldene Branche auf dem Wasser" bezeichnet. Mehr als 1.000 Hersteller aus dem In- und Ausland waren am Bau der Adora Magic City beteiligt.

Derweil wurde das zweite große Kreuzfahrtschiff aus chinesischer Produktion am 20. April zur Endmontage in eine Werft in Shanghai gebracht. Das zeigt, dass China inzwischen die Fähigkeit zur Massenproduktion von Kreuzfahrtschiffen entwickelt hat.