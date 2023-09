Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um den Sprecher des Nationalrats der Slowakei VIDEO

Baku, 6. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat eine Delegation unter der Leitung des Präsidenten des Nationalrats der Slowakischen Republik, Boris Kollár, zum Gespräch empfangen.

Im Laufe des Gesprächs äußerten sich die Seiten zufrieden über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen und lobten die Zusammenarbeit im Energiebereich. In diesem Zusammenhang bezeichneten sie die Beteiligung der Slowakei am STRING-Projekt „Solidaritätsring“ als ein sehr wichtiges Ereignis in der Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Der bevorstehende Besuch der slowakischen Delegation in den befreiten Gebieten Aserbaidschans wurde gelobt. Man wies darauf hin, dass diese Reise eine gute Gelegenheit bieten werde, die groß angelegten Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten in diesen Gebieten näher kennenzulernen. Zudem wurde die Bedeutung des „Smart Village“-Projekts hervorgehoben, das die Slowakei im Dorf Basch Garvand im Bezirk Agdam umsetzen soll.

Bei dem Treffen wurde der Beitrag der Slowakei zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union gewürdigt.

Die Seiten sprachen auch die interparlamentarische Zusammenarbeit an und zeigten sich zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch von Boris Kollár in Aserbaidschan mit einer großen Delegation zum Ausbau der Zusammenarbeit in diesem Bereich beitragen würde.