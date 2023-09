US-Außenminister Antony Blinken telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika Anthony Blinken telefonierte am 1. September mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev.

Im Laufe des Telefongesprächs wurden Meinungen zu Fragen im Zusammenhang mit der Eröffnung der Straßen Agdam-Khankendi und Latschin-Khankendi ausgetauscht.

Der Staatspräsident von Aserbaidschan sagte, dass das sogenannte separatistische Regime, das von Armenien in der aserbaidschanischen Region Karabach errichtet wurde und von ihm weiter unterstützt wird, der Eröffnung der Straße Agdam-Khankendi künstliche Hindernisse in den Weg legen, um die Nutzung dieser Straße zu verhindern, und lehnte die ursprünglich erzielte Vereinbarung über den Gütertransport durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ab. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass der Verzicht auf die Nutzung der Straße Agdam-Khankendi in dieser Form eine politische Manipulation ist. Der aserbaidschanische Präsident betonte zudem, dass die Behauptungen „humanitäre oder Nahrungsmittelkrise“ in diesem Gebiet gäbe, eine bewusste Lüge ist. Nach der Eröffnung der Straße Agdam-Khankendi kann die Straße Latschin-Khankendi unter Beachtung der zollrechtlichen Bestimmungen und Grenzkontrollvorschriften Aserbaidschans eröffnet werden. Präsident Ilham Aliyev sagte, dass alle Erscheinungsformen des Separatismus für unseren Staat inakzeptabel sind.

Präsident Ilham Aliyev machte darauf aufmerksam, dass die Lieferung von Fracht, die angeblich humanitären Zwecken dient, durch Armenien vor den aserbaidschanischen Grenzkontrollpunkt „Latschin“ ohne Zustimmung der aserbaidschanischen Seite eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Aserbaidschans und eine Missachtung der territorialen Integrität und Souveränität unseres Landes darstellt. Der Staatspräsident von Aserbaidschan sagte, dass eine solche Politik Armeniens den Verhandlungen über einen Friedensvertrag ernsthaft geschadet hat.

Das Staatsoberhaupt machte im Telefonat darauf aufmerksam, dass die Lebensmittel, die durch die Aserbaidschanische Rothalbmondgesellschaft in dieses Gebiet geliefert wurden, vom illegalen Separatistenregime abgelehnt wurde.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte auch daran, dass Vertreter der armenischen Bevölkerung von Karabach in Aserbaidschan in die Hauptstadt Baku und in andere Städte unseres Landes eingeladen wurden, um Gespräche über Fragen der Wiedereingliederung zu führen. Sie lehnten auch diese Einladung ab.

US-Außenminister Antony Blinken sagte, dass sie ihre Bemühungen um die Unterzeichnung eines Friedensvertrags und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien fortsetzen werden, und betonte, dass sie direkte Kontakte zwischen Baku und Khankendi unterstützen.