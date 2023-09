Aserbaidschanischer Chefdiplomat informiert Vertreter kroatischer akademischer Kreise über armenische Provokationen

Baku, 6. September, AZERTAC

Im Rahmen seines offiziellen Besuchs in Kroatien nahm der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov an den Diskussionsrunden zum Thema „Sicherheitsherausforderungen im Südkaukasus und Aussichten für aserbaidschanisch-kroatische Zusammenarbeit“ teil. Die Veranstaltung wurde von dem Kroatischen Institut für Entwicklung und internationale Beziehungen organisiert.

In den Diskussionsrunden, an denen Vertreter akademischer Kreise und in Kroatien tätiger Denkfabriken teilnahmen, wurden Fragen der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kroatien sowie die aktuelle Lage in der Region erörtert

In seiner Rede bei den Diskussionen betonte Minister Jeyhun Bayramov die außergewöhnliche Rolle gegenseitiger Kontakte, Besuche auf hoher Ebene und politischer Konsultationen bei der Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kroatien, die strategischen Partnerschaftscharakter haben. Der aserbaidschanische Außenminister sprach die bestehende für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene an und wies darauf hin, dass die gegenseitige Unterstützung und Solidarität zwischen den beiden Ländern, insbesondere im Rahmen internationaler Organisationen, lobenswert sei.

Er verwies auf die Wichtigkeit der Nutzung der bestehenden Möglichkeiten für die Entwicklung der aserbaidschanisch-kroatischen Beziehungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Energiesicherheit, alternative Energie, Investitionen, Transport, Logistik, Pharmazeutik und Tourismus.

Minister Bayramov informierte die Teilnehmer auch über die aktuelle Situation in der Region nach dem 44-tägigen Vaterländischen Krieg, die laufenden Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in den befreiten Gebieten sowie den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat sprach auch provokative Haltung Armeniens, die den Prozess verlangsamten, sowie seine Schritte gegen die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans, einschließlich des unvollständigen Abzugs der armenischen Streitkräfte aus den Gebieten Aserbaidschans, die Einmischung in den Prozess der Wiedereingliederung der in der aserbaidschanischen Region Karabach lebenden armenischen Bevölkerung sowie die anhaltende Minenbedrohung.

Er bezeichnete auch die falsche armenische Propaganda rund um die Latschin-Straße als unbegründet und sagte, dass die Straßen, die durch aserbaidschanische Gebiete führen, die Bedingungen für die Lieferung von Fracht in die Gebiete der aserbaidschanischen Region Karabach gewährleisten, in denen armenische Bevölkerung lebt. „Trotz alledem behindern Armenien und die Vertreter des sogenannten Regimes, das es in den Gebieten Aserbaidschans errichtet hat, den Prozess“, fügte Minister Bayramov hinzu.

Der Außenminister bezeichnete die Behauptungen über „Blockade“ und „schwierige humanitäre Lage“ auch als nichts anderes als politische Manipulation und stellte fest, dass Armenien die Latschin-Straße in den zweieinhalb Jahren nach dem Krieg missbraucht habe.

„Es ist wichtiger denn je, dass die internationale Gemeinschaft die Lage in der Region richtig einschätzt und eine angemessene Position gegenüber den Provokationen Armeniens einnimmt, um die historische Chance für die Wiederherstellung des Friedens in der Region nach einem seit fast dreißig Jahren währenden Konflikt, nicht verpassen“, fügte der Minister hinzu.