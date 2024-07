Baku, 2. Juli, AZERTAC

Mit dem Deutschen Fußball-Bund wurde sich Adidas nicht mehr einig, die Nationalelf soll in Zukunft vom US-Hersteller Nike ausgestattet werden. Dafür hat der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach nun einen anderen Sponsoringvertrag geschlossen. Von 2025 an soll das Formel-1-Team von Mercedes statt wie bisher in Puma und Tommy Hilfiger in den drei Streifen von Adidas auf die Strecke gehen. Das berichten übereinstimmend die „Bild „-Zeitung sowie die britische „Daily Mail“.

Offiziell ist der Ausrüsterwechsel der Silberpfeile laut „Bild“-Zeitung noch nicht, allerdings hätten erste Adidas-Entwürfe des neuen Teamshirts für Mercedes bereits vorgelegen. Ende des Jahres laufen laut dem Bericht auch die Verträge mit Puma und Tommy Hilfiger aus und sollten nicht verlängert werden, künftig sollten Fahrer und Mitglieder des Rennstalls in Adidas unterwegs sein.

Ausrüsterwechsel wegen Hamilton-Abschied? - Wie viel sich Adidas den neuen Sponsorenvertrag mit Mercedes kosten lässt, ist offen. Gerüchten zufolge stand jedoch eine jährliche Zahlung von rund zehn Millionen Euro im Raum, wie AZERTACunter Berufung auf Spiegel berichtete.

Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft indes wird Nike von 2027 an Adidas im Rahmen eines Siebenjahresvertrags folgen. Der geplante Wechsel hatte im Frühjahr für große Kritik gesorgt – selbst in der Bundespolitik. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte dem Deal öffentlich fehlenden „Standortpatriotismus“ attestiert. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schrieb auf X: „Adidas soll nicht mehr Nationaltrikot im Fußball sein? Stattdessen ein US-Unternehmen? Halte ich für eine Fehlentscheidung, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet.“ Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wiederum kritisierte: „Der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke.“

Für Mercedes läuft es auch sportlich derzeit rund. Erst am Sonntag hat Pilot George Russell den Großen Preis von Österreich für sich entscheiden können, es ist der erste Saisonsieg des britischen Rennfahrers. Für den anderen Mercedes-Piloten, Lewis Hamilton, sucht der Rennstall derzeit einen Nachfolger. Dass die Verträge mit Puma und Tommy Hilfiger auslaufen, könnte laut „Bild“-Zeitung mit dem Weggang Hamiltons zu Ferrari zusammenhängen. Eine Bestätigung hierfür gibt es allerdings auch nicht.