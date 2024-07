Waldbrände in Kalifornien: 13.000 Menschen in Sicherheit gebracht

Baku, 3. Juli, AZERTAC

Kalifornien stehen schwierige Monate bevor: Wegen mehrerer Waldbrände gibt es in dem US-Bundesstaat Evakuierungen und Großeinsätze der Feuerwehr.

Immer wieder kommt es bei extremer Hitze, großer Trockenheit und Gewittern in Kalifornien zu Waldbränden. Für weite Teile des Bundesstaats gilt aktuell eine Warnung vor extremem Feuerwetter und übermäßiger Hitze. Der Wetterdienst warnte vor einer Kombination aus starkem Wind mit Geschwindigkeiten von über 40 Kilometern pro Stunde, geringer Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen.

13.000 Menschen in Sicherheit gebracht - Der derzeit gefährlichste Brandherd ist das „Thompson“-Feuer in dem Ort Oroville gut 110 Kilometer nördlich von Sacramento, wie die Zeitung „Los Angeles Times“ am Dienstag (Ortszeit) schrieb.

Bereits rund 13.000 Menschen im Bezirk Butte hätten ihre Häuser verlassen müssen, zitierte die Zeitung einen Sprecher des dortigen Sheriff-Büros. Todesopfer gab es bei den derzeit wütenden Feuern in dem Bundesstaat bisher nicht, wie die kalifornische Feuerwehrbehörde Cal Fire mitteilte.

Auch bei Calistoga im Bezirk Napa nördlich von San Francisco hielt ein Waldbrand Feuerwehr und Bewohner in Atem, wie der Sender NBC berichtete. Auf 15 Prozent der Fläche konnte das sogenannte Toll-Feuer laut Cal Fire bis Dienstagnachmittag unter Kontrolle gebracht werden. Aufrufe zur Evakuierung wurden demnach wieder aufgehoben.

In Oroville bekämpfen noch mehr als 500 Einsatzkräfte nach Angaben von Cal Fire die Flammen. Die genaue Ursache für den Waldbrand werde noch untersucht. Bilder und Videos in den sozialen Medien und in den Lokalnachrichten zeigen mehrere brennende Gebäude, Hubschrauber warfen Wasser ab.

Daniel Swain, Klimawissenschaftler an der University of California, Los Angeles, sagte der „L.A. Times“, es sei „im Grunde unvermeidlich“, dass während der aktuellen Hitzewelle weiterhin Waldbrände entstehen und sich ausbreiten würden. Feuerwerke zum Feiertagswochenende um den 4. Juli, in Kombination mit den hohen Temperaturen und extremer Trockenheit, steigerten laut dem Wissenschaftler die Gefahr. „Ich denke, dass die Feuersaison in Kalifornien in den nächsten fünf bis sieben Tagen erheblich eskalieren wird“, so Swain.