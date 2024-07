Präsident Ilham Aliyev zu Besuch in Kasachstan eingetroffen VIDEO

Astana, 3. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist am Mittwoch, dem 3. Juli auf Einladung des Präsidenten von Präsidenten von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, zu einem Besuch in der kasachischen Hauptstadt Astana eingetroffen, um am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) teilzunehmen.

Auf dem internationalen Flughafen Nursultan Nasarbajew wurde für den aserbaidschanischen Präsidenten eine Ehrenwache gehalten.

Der Präsident von Aserbaidschan wurde vom stellvertretenden Premierminister Kasachstans, Kanat Bozumbayev, und anderen Beamten begrüßt.

Dies ist die zweite Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev an einem SCO-Gipfel. Zuvor nahm das aserbaidschanische Staatsoberhaupt auf Einladung des Präsidenten von Usbekistan, Shavkat Mirziyoyev, des damaligen Vorsitzenden der SCO, am 16. September 2022 am SCO-Gipfel in Samarkand, Usbekistan, teil.