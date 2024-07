Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen kirgisischen Botschafter zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens  AKTUALISIERT

Baku, 1. Juli, AZERTAC

Am Montag, dem 1. Juli hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Kirgisistan in Aserbaidschan, Maksat Mamytkanov, zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen.

Der kirgisische Botschafter überreichte dem Staatsoberhaupt sein Beglaubigungsschreiben.

Anschließend führte Präsident Ilham Aliyev ein Gespräch mit dem Botschafter.

Botschafter Maksat Mamytkanov übermittelte Präsident Ilham Aliyev die Grüße und besten Wünsche des Präsidenten der Kirgisischen Republik Sadyr Dschaparow.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und besten Wünsche und bat den Botschafter, seine Grüße ebenfalls Präsident Sadyr Dschaparow zu übermitteln.

Während des Gesprächs wurde die Entwicklung der Beziehungen auf der Ebene der strategischen Partnerschaft gelobt.

Der Präsident von Aserbaidschan sagte, dass sich die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern in den letzten Jahren erheblich entwickelt haben und in eine qualitativ neue Entwicklungsetappe eingetreten seien. Er betonte die Bedeutung gegenseitiger Besuche auf der Ebene der Staatsoberhäupter. Präsident Ilham Aliyev wies darauf hin, dass die traditionellen brüderlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gestärkt wurden.

Präsident Ilham Aliyev sprach wichtige Projekte an, die zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Investitionen, Verkehr und anderen Bereichen umgesetzt werden.

Das Staatsoberhaupt bedankte sich erneut beim kirgisischen Präsidenten und Volk für das Schulbauprojekt im von der armenischen Besatzung befreiten Bezirk Aghdam und die Unterstützung für den Wiederaufbau befreiter Gebiete und bezeichnete es als Ausdruck brüderlicher Beziehungen.

Präsident Ilham Aliyev stellte fest, dass es große Pläne für den Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit gibt, und drückte sein Vertrauen aus, dass sich die Beziehungen weiter stärken werden.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt betonte den gemeinsamen Wunsch der Führung von Aserbaidschan und Kirgisistan, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen und das bestehende Potenzial zwischen den beiden Bruderländern auszuschöpfen.

Präsident Ilham Aliyev sprach die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Rahmen der Organisation Türkischer Staaten an und bezeichnete diese Organisation als Familie.

Während des Gesprächs wurde die Bedeutung des ersten informellen Gipfels der Organisation Türkischer Staaten hervorgehoben, der in der Stadt Schuscha stattfinden soll, sowie des Dialogs und der Diskussionen, die die Staatschefs bei dieser Veranstaltung führen werden.

Der Präsident von Aserbaidschan wünschte dem Botschafter viel Erfolg bei seiner Tätigkeit.

Maksat Mamytkanov bedankte sich für freundliche Worte und setzte seine Zuversicht in die weitere Stärkung der bilateralen Beziehungen. Er erwähnte, dass der Präsident von Kirgisistan ihn mit der Ausweitung der Beziehungen beauftragt habe, und versicherte, er werde alles in seiner Macht Stehende dafür tun.

Der Botschafter stellte fest, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sehr intensiv sei und Aserbaidschans Investitionen in Kirgisistan zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes erheblich beitragen.

Maksat Mamytkanov betonte das große Potenzial für eine weitere Stärkung der Zusammenarbeit und fügte hinzu, dass die Beziehungen und Bemühungen zwischen den Staatsoberhäuptern den Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung der bilateralen Beziehungen gelegt hätten.

Der Botschafter wies auf die Bedeutung des Staatsbesuchs des kirgisischen Präsidenten in Aserbaidschan im April hin und betonte, dass der Besuch sehr erfolgreich war und positive Ergebnisse geliefert habe. Er betonte die Bedeutung der Gründung eines gemeinsamen aserbaidschanisch-kirgisischen Entwicklungsfonds und dessen Beitrag zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Maksat Mamytkanov erinnerte daran, dass der Bau eines Fünf-Sterne-Hotels durch Aserbaidschan am Ufer des Issyk-Kul-Sees in Kirgisistan eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des Resortsektors des Landes spielen werde.

Der kirgisische Diplomat drückte seine Dankbarkeit für den Respekt aus, den Aserbaidschan dem Erbe und der Erinnerung an den bedeutenden kirgisischen Schriftsteller Chingiz Aitmatov entgegenbringt, und erinnerte an die Enthüllung eines Denkmals für den bedeutenden Schriftsteller in Baku während des Staatsbesuchs von Sadyr Dschaparow in Aserbaidschan, an dem die Präsidenten der beiden Länder teilnahmen.

Der Präsident von Aserbaidschan sagte, dass Chingiz Aitmatov ein Sohn der gesamten türkischen Zivilisation ist und weltweit großen Ruhm genießt.

Bei dem Treffen fand auch ein Meinungsaustausch über die Möglichkeiten zu gemeinsamen Initiativen zwischen Aserbaidschan und Kirgisistan im Rahmen der COP29 statt.