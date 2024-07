Präsident Ilham Aliyev empfängt neuen philippinischen Botschafter AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 1. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Montag, dem 1. Juli den neu ernannten außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von den Philippinen in Aserbaidschan, Henry S. Bensurto, Jr., zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens empfangen.

Der philippinische Botschafter überreichte dem Staatsoberhaupt sein Beglaubigungsschreiben.

Präsident Ilham Aliyev unterhielt sich dann mit dem Botschafter.

Henry Bensurto Jr. übermittelte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt die Grüße des Präsidenten der Philippinen, Ferdinand Romualdez Marcos.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und bat seine Grüße ebenfalls dem Präsidenten von den Philippinen zu übermitteln.

Der Staatspräident von Aserbaidschan sprach im Laufe des Gesprächs die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen, persönliche Kontakte im Rahmen internationaler Organisationen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus und Investitionen an und wies auf die Bedeutung von Besuchen von Regierungsdelegationen.

Der Botschafter sagte seinerseits, dass Aserbaidschans Vorsitz in der Bewegung der Blockfreien Staaten sehr erfolgreich gewesen sei. Aserbaidschan habe in diesem Bereich ein großes Erbe hinterlassen und sehr wichtige Schritte für die Institutionalisierung der Bewegung unternommen.

Henry Bensurto Jr. drückte seine Glückwünsche zur Ausrichtung der COP29 in Aserbaidschan aus und sagte, die Philippinen werden bei dieser Veranstaltung auch durch eine hochrangige Delegation vertreten sein.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche und freundliche Worte über die Präsidentschaft Aserbaidschans in der Blockfreien Bewegung und der COP29.

Präsident Ilham Aliyev drückte seine Dankbarkeit für die die Unterstützung der Philippinen als Mitgliedsland bei der erfolgreichen Umsetzung des Vorsitzes Aserbaidschans in der Bewegung der Blockfreien Staaten aus.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Aserbaidschan als Teil des globalen Südens versuchen werde, im Rahmen der COP29 die Solidarität zu stärken und Brücken zwischen den Ländern zu bauen.