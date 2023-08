Champions League 2023/24: Die Lostöpfe und Teilnehmer in der Übersicht

Baku, 31. August, AZERTAC

Am Mittwochabend haben sich mit dem FC Kopenhagen, PSV Eindhoven und Royal Antwerpen die letzten drei Teams über die Play-offs für die Gruppenphase qualifiziert.

In der UEFA Champions League treten die besten Mannschaften Europas gegeneinander an. Die Auslosung der Gruppenphase für die Spielzeit 2023/24 findet am 31. August um 18:00 Uhr statt. Die 32 Mannschaften werden in vier Töpfe eingeteilt und dann per Zufallsprinzip in acht verschiedene Gruppen gelost. Die UEFA-Regularien sehen vor, dass Mannschaften aus dem gleichen Land nicht in einer Gruppe landen können.

Es ist das vorerst letzte Jahr, in dem dieser Modus greift. Ab der Saison 2024/25 erhöht die UEFA die Teilnehmerzahl in der Gruppenphase auf 36 Mannschaften.

CL-Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick

TOPF 1:

SSC Neapel, FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Benfica Lissabon, FC Sevilla, Feyenoord Rotterdam

TOPF 2:

Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig, FC Porto, FC Arsenal

TOPF 3:

Schachtjor Donezk, FC Salzburg, Roter Stern Belgrad, AC Mailand, Lazio, SC Braga, FC Kopenhagen, PSV Eindhoven

TOPF 4:

Union Berlin, RC Lens, Newcastle United, Real Sociedad, Celtic Glasgow, Young Boys Bern, Galatasaray Istanbul, Royal Antwerpen