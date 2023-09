Erklärung des Presserats – BBC muss aufhören, armenischen Separatismus zu fördern

Baku, 3. September, AZERTAC

Der BBC-Sender, zu dem auch der aserbaidschanische Dienst dieser Medienorganisation gehört, hat kürzlich voreingenommenes Material ausgestrahlt und voreingenommene Behauptungen über die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien und die Situation in den von Armeniern besiedelten Gebieten der Wirtschaftsregion Karabach in Aserbaidschan aufgestellt. Diese Materialien ermutigen armenische Separatisten in der Region Karabach, dem souveränen Territorium Aserbaidschans, und unternehmen Versuche, ihre „Aktivitäten“ zu legalisieren. All dies löst beim aserbaidschanischen Volk begründeten Besorgnis und Unzufriedenheit, Wut und Empörung aus, erklärte der Aserbaidschanische Presserat in einer Erklärung.

In der Erklärung heißt es: „Eine solche von der BBC verfolgte Linie stellt eine offensichtliche Missachtung der Prinzipien des Journalismus und eine Beleidigung der zivilisierten Medienwerte dar.“ Die aserbaidschanische Gesellschaft ist davon überzeugt, dass Journalismus nicht manipulativen Zwecken dienen oder die Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung missbrauchen sollte. Die BBC und ihr aserbaidschanischer Dienst ignorieren diese Anforderung, bieten separatistischen Überresten in Karabach eine Plattform, verbreiten ihre Behauptungen enthusiastisch und agieren dadurch voreingenommen und schieben die wahren Fakten in den Hintergrund.

Der einseitige Ansatz der BBC, der auf einer Verzerrung der Tatsachen im Zusammenhang mit dem Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien und der Bereitstellung von Nahrungsmittelhilfe für die Armenier von Karabach beruht, ist inakzeptabel. Dieser Ansatz widerspricht grundsätzlich der Entschlossenheit und Position des aserbaidschanischen Volkes. Wir stellen fest, dass die Gewährung von Sendezeit durch die BBC an Vertreter der separatistischen Kräfte in Karabach, um gefälschte sentimentale Szenen auszustrahlen, einen Versuch darstellt, die Weltgemeinschaft in die Irre zu führen und sich eine falsche Meinung zu bilden.

Eine solche inakzeptable Aktivität der BBC macht Bedrohungen der territorialen Integrität und Souveränität von Staaten zur Norm und schafft einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall für verschiedene Regionen der Welt. Es ist eine Tendenz, die Frieden und Ruhe, Ordnung und Wohlstand zuwiderläuft. Es ist äußerst bedauerlich, dass eine Medieninstitution, die sich durch die Wahrung journalistischer Ethik einen internationalen Ruf erworben hat, zu einem Instrument abenteuerlicher Politik geworden ist.

Die aserbaidschanische Gesellschaft sowie die gesamte Mediengemeinschaft verurteilen die Tatsache, dass die BBC und ihr aserbaidschanischer Dienst eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber der journalistischen Ethik an den Tag legen, und halten es für notwendig, dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Der Presserat bringt die Ansichten der aserbaidschanischen Mediengemeinschaft und die Interessen des aserbaidschanischen Volkes im Allgemeinen zum Ausdruck und kommt zu dem Schluss, dass ein solcher Ansatz der BBC den Realitäten des unabhängigen Aserbaidschan widerspricht und inakzeptable ist. Entweder sollte diese Medienorganisation lernen, die territoriale Integrität und Souveränität unseres Landes zu respektieren, indem sie sich entschuldigt und ihre aufrichtigen Absichten durch tatsächliche Arbeit unter Beweis stellt, oder ihr aserbaidschanischer Dienst sollte geschlossen werden.“