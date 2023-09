Erster EBRD-Vizepräsident besucht Aserbaidschan

Baku, 4. September, AZERTAC

Jürgen Rigterink, Erster Vizepräsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) tritt am Montag eine einwöchige Reise nach dem Südkaukasus.

Der Erste Vizepräsident wird am 7. September einen Besuch Aserbaidschan abstatten. Im Laufe der Reise wird Jürgen Rigterink Regierungsbeamte, Führungskräfte der Zentralbank, Vertreter Wirtschaft- und Geschäftskreise und internationaler Finanzorganisationen treffen.

In Aserbaidschan wird er an einer Veranstaltung zur öffentlich-privaten Partnerschaft für technische und berufliche Bildung und Ausbildung teilnehmen, die von der staatlichen Berufsbildungsagentur organisiert wird und auf die Stärkung der Stärkung der beruflichen Ausbildung in der Lebensmittelindustrie abzielt.