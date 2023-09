Präsident Ilham Aliyev: Dynamik der aserbaidschanisch- slowakischen Beziehungen sind zufriedenstellend

Baku, 1. September, AZERTAC

„Die Dynamik der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Slowakei, die in diesem Jahr den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen feiern, ist zufriedenstellend. Der aktive Dialog unserer Länder hat den Weg für die Entwicklung unserer Zusammenarbeit auf einem Aufwärtstrend in einer Reihe von Bereichen insbesondere im Energiesektor geebnet“, schrieb der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev in einem Glückwunschschreiben, das er anlässlich des Verfassungstages der Slowakei der Präsidentin dieses Landes Zuzana Čaputová schickte.

„In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes gratuliere ich Ihnen und Ihrem gesamten Volk herzlich zum Nationalfeiertag Ihres Landes – dem Tag der Verfassung.

Ich bin mir sicher, dass wir unsere gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Slowakei und zur Verwirklichung des großen Potenzials unserer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Verkehr und anderen Bereichen erfolgreich fortsetzen werden“, schrieb das Staatsoberhaupt in seinem Brief.

Präsident Ilham Aliyev übermittelte Zuzana Čaputová seine besten Grüße und wünschte dem befreundeten slowakischen Volk ewigen Frieden und Wohlstand.