Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an den Feierlichkeiten zum Latschin-Stadttag am Ufer des Flusses Hakari teil Das Staatsoberhaupt hielt eine Rede bei der Veranstaltung VIDEO

Latschin, 26. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Samstag, dem 26. August an den Feierlichkeiten zum Latschin-Stadttag teilgenommen, die von der Heydar Aliyev-Stiftung unterstützt und vom Kulturministerium und dem Sonderbüro des aserbaidschanischen Präsidenten im Bezirk Latschin am Flusses Hakari organisiert wurden.

Der Staatspräsident von Aserbaidschan hielt eine Rede bei der Veranstaltung.