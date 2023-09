Baku, 4. September, AZERTAC

Die Zahl der Aserbaidschanophoben in bestimmten westlichen Ländern habe rapide zugenommen, seit Aserbaidschan im Jahr 2020 im Vaterländischen Krieg einen historischen Sieg über Armenien und seine Gönner errungen und die Gerechtigkeit wiederhergestellt habe. Darum geht es in einer Erklärung der westaserbaidschanischen Gemeinschaft.

In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die neu eingestellten Mirzas, Rassisten, Muslimhasser und religiösen Fanatiker in einigen westlichen Medien eine Feindseligkeitskampagne gegen Aserbaidschan gestartet haben.

Die maßgeschneiderten Artikel, die in den US-Medien veröffentlicht wurden, der beklagenswerte Zustand der französischen Medien, in denen Rassismus und Islamophobie alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen haben, die Unterstützung der BBC für Separatisten und Faschisten wie Serj Tankian, der als Reaktion auf die Kampagne „Gerechtigkeit für Chodschali“ 2017 die Gefühle des aserbaidschanischen Volkes beleidigte, indem sie sagte, dass „Iwanjan (ein fiktiver Name, den Armenien der Stadt Chodschali gegeben hat) ein sich entwickelndes Dorf in Arzach nach Jahrzehnten der aserbaidschanischen Besatzung ist“, die Organisation von Anhörungen am 6. September 2023 bezüglich der Latschin-Straße durch die Tom Lantos-Menschenrechtskommission des US-Kongresses und eine Einladung des Aserbaidschanfeinds Luis Ocampo zu diesen Anhörungen sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür.

Diese Kampagne hat tatsächlich die revanchistischen Kräfte in Armenien und die Regierung von Nikol Paschinjan inspiriert, die morgens das eine sagt und abends eine ganz andere Meinung äußert und keinen Friedensvertrag unterzeichnen will, um Zeit zu gewinnen.

Trotz der falschen Behauptungen, dass „unsere Medien unabhängig sind“ und „die Medien nicht von der Regierung kontrolliert werden“, wird erneut deutlich, dass die Medien zu einem hässlichen Werkzeug im Kampf dieser Staaten und bestimmter Kreise in ihnen gegen Aserbaidschan geworden sind. In diesem Sinne sind westliche Medien derzeit Verbündete Armeniens, das seine feindselige Politik gegenüber Aserbaidschan nicht aufgibt und erneut versucht, Blut in der Region zu vergießen“, heißt es in der Erklärung der westaserbaidschanischen Gemeinschaft.